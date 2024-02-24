المصري رضا عبد العال يثير جدلا واسعا في السعودية بإطلاقه وصفا "مستفزا" على دوري روشن

تعرض اللاعب الدولي المصري السابق رضا عبد العال لانتقادات واسعة في السعودية بعد وصفه دوري روشن للمحترفين بـ"دوري المبطلين".

وقال لاعب الأهلي والزمالك السابق في بودكاست "Goal Cast" عند سؤاله عما إذا كان يتابع مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين: "لا"، وأشار إلى أن الدوري السعودي "لا يعجبه".

- بتتفرج على الدوري السعودي ؟



🎙️~ رضا عبد العال :



" لا ، ده دوري المبطلين ، المتعة في الملاعب والتصوير و الحضور الجماهيري. انما كورة وفنيات ما تخدش بثلاثة جنيه كورة !!! ".



Goal Cast pic.twitter.com/3UBoux5nEK — Abokr Omar (@Abokr10) February 22, 2024

وأضاف "دوري المبطلين ..المتعة في الملاعب والجماهير وليس الأداء والفنيات".

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واستشهد عبد العال بمباريات الزمالك أمام الفرق السعودية خلال الفترة الأخيرة والتي حقق خلالها الفريق المصري التفوق رغم تراجع مستواه.

وأثارت تصريحات عبد العال غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث كتب أحد المغردين: "لو صلاح راح على الدوري السعودي كان هيقول دوري (المبطلين) ؟؟!!! طيب نيمار 32 سنة وقدامه على الأقل بمشيئة الله طبعا خمس سنوات أوست، بعيدا عن الإصابات يعتبر مبطل؟؟؟ طيب بالورقة والقلم كم صفقة في الدوري السعودي كله جات فوق الـ30 سنة ؟؟ أسلوب مش محترم بكل أمانة".

لو صلاح راح الدوري السعودي كان هيقول دوري ( المبطلين ) ؟؟!!!

طيب نيمار ٣٢ سنة وقدامه على الأقل بمشيئة الله طبعا ٥ سنين تاني أو ٦ ، بعيدا عن الإصابات يعتبر مبطل ؟؟؟

طيب بالورقة والقلم كام صفقة في الدوري السعودي كله جات فوق ال٣٠ سنة ؟؟

أسلوب مش محترم بكل أمانة . — Mohammad Abdulaziz (@ProudlyMuslem) February 23, 2024

وكتب معلق آخر: "أحترم أراء الآخرين حتى لو لم تأت مع ميولي، ولكن ما قاله الكابتن رضا عبد العال ليس رأي، بل إساءة واستهزاء بالدوري السعودي، ومثل هؤلاء الأشخاص يجب (تجاهلهم) وعدم تداول ما يصدر عنهم من أراء، لأنهم ببساطة لا يستحقون الرد؟!".

أحترم أراء الأخرين حتى لو لم تأتي مع ميولي ، ولكن ماقاله الكبتن رضا عبدالعال ليس رأي ، بل إساءة واستهزاء بالدوري السعودي ، ومثل هؤلاء الأشخاص يجب ( تجاهلهم ) وعدم تداول مايصدر عنهم من أراء ، لانهم ببساطة لا يستحقون الرد؟! — أحمد محمد عسيري (@trki833) February 24, 2024

وعلق متابع ثالث: "طيب تقدر تعطي إجابة بدون ما تقلل (من الدوري السعودي".

طيب تقدر تعطي اجابة بدون ما تقلل — ٓ (@BsMCI7) February 23, 2024

المصدر: RT