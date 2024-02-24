نجم ليفركوزن يسجل هدفا عالميا ويثير هلع الطاقم الطبي لفريقه بطريقة احتفاله (فيديو)

أثار نجم باير ليفركوزن، غرانيت تشاكا، هلع الطاقم الطبي لفريقه بعدما احتفل بطريقة مثيرة بهدفه في شباك ماينز خلال مباراة جمعت الفريقين في افتتاح المرحلة الـ23 من الدوري الألماني.

وبعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاقة المباراة، سجل تشاكا هدفا مذهلا عبر تسديدة صاروخية من الجهة اليسرى على أعتاب حدود منطقة الجزاء.

Xabi Alonso and Leverkusen staffs were scared Granit Xhaka picked up an injury after his goal😭😭pic.twitter.com/fyHe360KRp — 𝗙 𝗥 𝗘 𝗗 🗽 (@AFCFrediNho_) February 23, 2024

وبعد تسجيل الهدف، احتفل تشاكا بطريقة غريبة جعلت الطاقم الطبي لفريقه يعتقد أنه تعرض لشد في العضلة الخلفية، بعدما أمسك بقدمه اليسرى وتظاهر بعدم قدرته على المشي بصورة سليمة.

Granit Xhaka is a clown 🤡 🤣 🤣 pic.twitter.com/0liRRCpJ20 — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) February 24, 2024

ولكن بعد ثوان قليلة، قام اللاعب السويسري بركل الهواء ثم استكمل الاحتفال بصورة طبيعية.

والتقطت عدسات المصورين طبيب باير ليفركوزن وهو يستعد للدخول للملعب لتقديم الإسعافات الأولية لتشاكا أثناء احتفاله الغريب، لكن مدرب الفريق تشابي ألونسو، نبه الطبيب وطلب منه العودة إلى مكانه في الدكة بعدما تأكد أن تشاك لا يعاني من أي إصابة.

وانتهت المباراة بفوز ليفركوزن بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول بفارق 11 نقطة عن بايرن ميونخ الذي يواجه لايبزيغ في وقت لاحق اليوم السبت.

من جهته، يقبع ماينز في المركز الـ17 ليبقى مهددا بالهبوط برصيد 15 نقطة من فوزين فقط مقابل 9 تعادلات و12 خسارة.

المصدر: RT