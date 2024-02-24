ما علاقة المطربة تايلور سويفت بطلب ريال مدريد تغيير موعد مباراته الأخيرة في الدوري؟

ذكرت صحيفة "ذا أثليتيك"، أن ريال مدريد قدم طلبا إلى رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بشأن تأجيل موعد مباراته في الأسبوع الأخير من الدوري هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة، أن الريال تقدم بهذا الطلب لإتاحة المزيد من الوقت للتحضير لحفل ستحييه المطربة الأمريكية تايلور سويفت في معقل النادي الملكي، ملعب "سانتياغو برنابيو" بحلته الجديدة بعدما خضع لأعمال الترميم والتجديد.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" بحلته الجديدة أول حفل موسيقي يوم 30 مايو 2024، وتحييه تايلور، حيث يتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا غفيرا، في حين أن الريال سيخوض مباراته الأخيرة في الدوري يوم 25 أو 26 مايو ضد ريال بيتيس.

ويرجح حصول تعقيدات بشأن الموافقة على طلب ريال مدريد لتغيير موعد مباراته في الجولة الأخيرة من الدوري، إذ أن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني عادة ما تلعب في نفس اليوم وفي نفس التوقيت، وقد يصبح النظر في إمكانية تغيير مواعد لقاء ريال مدريد وريال بيتيس مستحيلا في حال استمر ريال مدريد في المنافسة على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة وواصل ريال بيتيس المنافسة على أحد المقاعد المؤهلة للمسابقات الأوربية.

المصدر: "ذا أثليتيك"