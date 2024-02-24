بعدما راوغه ميسي بطريقة "غير رياضية".. مدافع سالت ليك يوجه رسالة لمتابعيه (فيديو)

علق مدافع ريال سالت ليك، أندرو برودي، بشكل طريف على مراوغة نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي له وهو مصاب، خلال مباراة جمعت فريقيهما الخميس الماضي في الدوري الأمريكي.

وأثار ميسي جدلا بعدما راوغ برودي المصاب أثناء سقوطه أرضا، حيث مرر ميسي الكرة من فوقه ثم سدد على المرمى.

Messi really chipped a player who was down injured 💀 pic.twitter.com/BN3fpsDjxy — B/R Football (@brfootball) February 22, 2024

واتهم كثيرون ميسي بعدم التحلي بالروح الرياضية وروح المنافسة الشريفة بسبب تصرفه تجاه اللاعب المصاب، واستكمال الهجمة خلال سقوطه.

وفي أول تعليق له على تلك المراوغة، أعاد برودي نشر صور تلك اللحظة عبر خاصية القصص على حسابه في موقع "إنستغرام"، وكتب مواجها كلامه لمتابعيه: "لأولئك الذين يسألون، نعم كنت المخروط على الأرض هناك".

وأرفق برودي تدوينته برمز تعبيري على شكل كف الوجه.

وكان ميسي نجم المباراة حيث سجل هدفين ليساهم في فوز إنتر ميامي على ريال سالت ليك بهدفين دون رد في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

المصدر: ديلي ميل