شاهد.. اللقطة التي انسحب بسببها القاسم من مواجهته ضد القوة الجوية في الدوري العراقي

انسحب فريق القاسم من المباراة التي جمعته ضد القوة الجوية مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري العراقي لكرة القدم اعتراضا على قرارات الحكم.

وغادر لاعبو فريق القاسم ملعب المباراة اعتراضا على احتساب الحكم سالم عامر ركلة جزاء لفريق القوة الجوية في الدقيقة 29، بعد تدخل حارس مرمى القاسم بحق نجم القوة الجوية أيمن حسين.

بسبب ركلة الجزاء انسحاب فريق القاسم امام القوة الجوية



الحكم ينهي مباراة بفوز القوة الجوية بثلاثة أهداف دون رد بعد انسحاب نادي القاسم من مباراة.



هل ركلة جزاء صحيح لو لا // هل انسحاب نادي القاسم من مباراة قرار صحيح او خطأ#ارائكمpic.twitter.com/h1BM9IeUSY — العراق سبورت (@Iraq_Sport1) February 23, 2024

بسبب ركلة جزاء ،، إنسحاب فريق القاسم من مباراته امام القوة الجوية والحكم سالم عامر يُنهي المواجهة بخسارة القاسم بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.



رأيكم بالحالة ؟ هل تستحق ضربة جزاء ام لا ؟ #العراق#بغداد#العراق_يگدر_2031pic.twitter.com/N4VWjj0Ie7 — علي نوري (@Ali_nori2000) February 23, 2024

وانتظر الحكم الفترة القانونية، لينهى المباراة في الدقيقة 43، معلنا فوز القوة الجوية بنتيجة 3-0.

وقال نادي القاسم في بيان رسمي: "يبدو أن حكام الفار أصبحوا مستهدفين لنادي القاسم الرياضي في دوري نجوم العراق".

وتابع: "في المباراة السابقة منح حكم المباراة ركلة جزاء لفريق نوروز بعد رجوعه إلى الفار، رغم أننا ثبت لدينا وبالدليل عدم صحتها، وقد أكد ذلك الحكم الدولي السابق عادل القصاب في برنامج أنت الحكم".

وأضاف: "اليوم تعاد نفس القضية في مباراتنا مع القوة الجوية باحتساب ركلة جزاء أقل ما يقال عنها أنها مضحكة بعد أن عاد حكم المباراة إلى الفار، ما اضطرنا إلى الانسحاب من المباراة في الدقيقة 35 احتجاجا على الظلم التحكيمي من قبل حكم سبق وأن ظلمنا سابقا في أكثر من مباراة وأفقدنا قرابة 15 نقطة.. أنهى الحكم المباراة بعد مرور تسع دقائق من انسحابنا ولم يلتزم بالوقت القانوني والبالغ 15 دقيقة".

وأكمل: "بعد هذا الظلم قررت إدارة الفريق عدم خوض مباريات دوري نجوم العراق في حالة وجود الفار وحكامه وستخاطب الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بذلك بكتاب رسمي".

المصدر: RT