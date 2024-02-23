نقل الدولي السعودي البليهي إلى المستشفى بعد مشاركته في لقاء الهلال وسباهان الإيراني

نقل المدافع الدولي السعودي علي البليهي إلى المستشفى بعد مشاركته في مباراة فريقه الهلال وضيفه سباهان الإيراني، أمس الخميس في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتأهل الهلال إلى ربع النهائي بعدما حقق القوز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (3-1) على الفريق الإيراني.

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وعانى البليهي من آلام قبل المباراة، إلا أنه شارك فيها وهو ما تسبب له في زيادة الألم.

🚨 عاجل — @a_alhanyan:



شعر البليهي بالنزلة المعوية في وقت مبكر من يوم الخميس وزداد الأمر به قبل انطلاقة مباراة سابهان وتحامل على نفسه للمشاركة pic.twitter.com/VqhslTOPDX — أخبار الهلال (@hilalstuff) February 23, 2024

ونقل الدولي السعودي إلى المستشفى، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، حيث اتضح أنه يعاني من نزلة معوية.

يذكر أن الهلال سيواجه مواطنه الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

المصدر: وكالات