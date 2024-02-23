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قرعة الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي تسفر عن مواجهات في المتناول لليفربول وميلان

الرياضة

قرعة الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي تسفر عن مواجهات في المتناول لليفربول وميلان
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سحبت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي.

وأسفرت القرعة عن مواجهات في المتناول للأندية المرشحة للقب، حيث وضعت ليفربول في مواجهة سبارتا براغ وميلان ضد سلافيا براغ.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

سبارتا براغ (التشيك) - ليفربول (إنجلترا)

ميلان (إيطاليا) - سلافيا براغ (التشيك)

مارسيليا (فرنسا) - فياريال (إسبانيا)

روما (إيطاليا)- برايتون (إنجلترا)

بنفيكا (البرتغال) - رينجرز (اسكتلندا)

فرايبورغ (ألمانيا) - وست هام (إنجلترا)

سبورتينغ (البرتغال) - أتالانتا (إيطاليا)

قره باغ (أذربيجان) - باير ليفركوزن (ألمانيا).

وتقام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي في السابع من مارس المقبل والإياب في 14 منه.

المصدر: "اليويفا"

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