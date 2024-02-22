النيران الصديقة تحمل اتحاد جدة لربع نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل اتحاد جدة السعودي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه نافباخور الأوزبكي 2-1 في إياب ثمن النهائي يوم الخميس.

وسجل الفريق الأوزبكي أولا عبر المهاجم الفرنسي لاتحاد جدة كريم بنزيما بالخطأ في مرمى فريقه، وأدرك المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله التعادل للفريق السعودي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل توما تاباردزي لاعب الفريق الأوزبكي هدف الفوز للاتحاد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87 ليمنحه التأهل، علما بأن الفريقين كانا قد تعادلا سلبا في مباراة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي في أوزبكستان.

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وأنهى نافباخور مباراة اليوم بعشرة لاعبين بعد طرد جوفان دوكيتش في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني إثر تدخل عنيف ضد صالح العمري.

وينتظر الاتحاد في الدور ربع النهائي، المتأهل من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين الهلال وسباهان أصفهان الإيراني.

المصدر: RT