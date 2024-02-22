دي لا فوينتي يمدد عقده مع الاتحاد الإسباني حتى 2026

مدد مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي عقده مع الاتحاد المحلي لكرة القدم حتى عام 2026، ما يعني أنه سيقود "لاروخا" خلال كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان يوم الخميس، إن تمديد عقد دي لا فوينتي (62 عاما) كان ضروريا "لتأمين الاستقرار للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض كأس أوروبا في يونيو المقبل".

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La Comisión Gestora autoriza ejercitar la cláusula de renovación de Luis de la Fuente.



➡️ Se autoriza a la @RFEF a hacer uso de dicha cláusula para prolongar su contrato hasta el 2026.



ℹ️ https://t.co/ueI7XSL4Cqpic.twitter.com/1cKVDOCGQ5 — RFEF (@rfef) February 22, 2024

وكان عقد المدرب الإسباني سينتهي في 30 يونيو المقبل، أي في منتصف مشاركة منتخب إسبانيا في بطولة كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبلين.

وعين دي لا فوينتي على رأس الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا في نهاية عام 2022، بعد الخروج المخيب من الدور ثمن النهائي لكأس العالم التي استضافتها قطر وتوجت الأرجنتين بلقبها على حساب فرنسا.

وقاد دي لا فوينتي منتخب "لاروخا" في عشر مباريات فاز بتسع منها وخسر مرة.

وسبق لدي لا فوينتي أن درب منتخبات إسبانيا في الفئات العمرية دون 23 و21 و19 عاما منذ عام 2013، وقبلها ألافيس في 2011 وأتلتيك بلباو مرتين.

المصدر: أ ف ب