 
مباشر

النصر السعودي يتعرف على منافسه في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الرياضة

النصر السعودي يتعرف على منافسه في ربع نهائي دوري أبطال آسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x12q

ضرب العين الإماراتي موعدا ناريا مع النصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما حجز بطاقته أمس الأربعاء بانتصار متأخر على حساب ضيفه ناساف الأوزبكستاني 2-1.

وعلى ملعب هزاع بن زايد، قاد المهاجم المغربي سفيان رحيمي فريقه العين إلى ربع النهائي بتسجيله هدف الفوز المتأخر على ناساف 2-1.

إقرأ المزيد
رونالدو يقود النصر السعودي إلى تخطي الفيحاء وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا
رونالدو يقود النصر السعودي إلى تخطي الفيحاء وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وقلب العين الطاولة على ضيفه بعد تعادله معه سلبا في مباراة الذهاب، إذ تقدم ناساف بهدف أكمل موزغوفوي (51)، وأدرك التوغولي لابا كودجو التعادل بعد أربع دقائق (55)، قبل أن يسجل رحيمي هدف الفوز (90+2).

وضرب بطل نسخة 2003 موعدا في ربع النهائي مع النصر المدجج بالنجوم يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان النصر حجز مقعده في ربع النهائي بفوزه على مواطنه الفيحاء بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب الإياب.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا