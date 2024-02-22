النصر السعودي يتعرف على منافسه في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ضرب العين الإماراتي موعدا ناريا مع النصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما حجز بطاقته أمس الأربعاء بانتصار متأخر على حساب ضيفه ناساف الأوزبكستاني 2-1.

وعلى ملعب هزاع بن زايد، قاد المهاجم المغربي سفيان رحيمي فريقه العين إلى ربع النهائي بتسجيله هدف الفوز المتأخر على ناساف 2-1.

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وقلب العين الطاولة على ضيفه بعد تعادله معه سلبا في مباراة الذهاب، إذ تقدم ناساف بهدف أكمل موزغوفوي (51)، وأدرك التوغولي لابا كودجو التعادل بعد أربع دقائق (55)، قبل أن يسجل رحيمي هدف الفوز (90+2).

وضرب بطل نسخة 2003 موعدا في ربع النهائي مع النصر المدجج بالنجوم يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان النصر حجز مقعده في ربع النهائي بفوزه على مواطنه الفيحاء بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب الإياب.

المصدر:RT