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ميسي يثير الجدل بإهانة لاعب مصاب (فيديو)

الرياضة

ميسي يثير الجدل بإهانة لاعب مصاب (فيديو)
AFP
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عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي للظهور من جديد في مباراة رسمية مع فريقه إنتر ميامي أمام سالت ليك، بالمواجهة الأولى في النسخة الجديدة من الدوري الأمريكي لكرة القدم، صباح اليوم الخميس.

ميسي رغم أنه لم يسجل لكنه كان حاضرا في هدفي فريقه حيث صنع الهدف الأول الذي أحرزه روبرت تايلور في الدقيقة 39، وساهم مع الأوروغوياني لويس سواريز في الهدف الثاني لدييغو غوميز قبل نهاية الوقت الأصلي بـ7 دقائق.

وكالعادة أظهر النجم الأرجنتيني قدراته الاستثنائية في المرور من المدافعين في أكثر من لقطة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن كان أبرزها طريقته الغريبة في المرور من لاعب مصاب.

وتسبب تصرف ميسي في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمه كثيرون بالابتعاد عن الروح الرياضية بسبب تصرفه تجاه اللاعب المصاب واستكمال الهجمة خلال سقوطه.

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وصنع اللاعب البالغ 36 عاما أكثر من فرصة لزملائه، ولكن لسوء حظه فشلوا في استغلالها لذلك خرج بتمريرة حاسمة واحدة.

بذلك فاز إنتر ميامي على سالت ليك 2-0 في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم 2024.

وسيسافر ميامي لمواجهة فريق ديفيد بيكهام السابق لوس أنجلوس غالاكسي الأحد المقبل في ولاية كاليفورنيا.

المصدر: RT

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