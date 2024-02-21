رئيس كازاخستان يقترح إقامة الدورة المقبلة من ألعاب المستقبل في بلاده

شدد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف على تفرد دورة ألعاب المستقبل التي افتتحت منافساتها يوم الأربعاء في قازان، واقترح إقامة فعاليات الدورة المقبلة في بلاده.

وقال توكايف خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء قبيل افتتاح الألعاب في قازان: "في الواقع، تعتبر ألعاب المستقبل شكلا فريدا من نوعه. إنها تعايش بين ذكاء تكنولوجيا المعلومات والرياضة".

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وأضاف: "لقد أحضرنا فريقا قويا إلى هنا (قازان) ونأمل في تحقيق نتائج إيجابية معينة. بشكل عام، يتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات في كازاخستان، ولدينا ألعابنا الخاصة. ونقيم مسابقات دولية".

وأتم: "أود أن أقترح أن تنعقد دورة ألعاب المستقبل التالية في بلادنا من أجل مواصلة المبادرة التي أعرب عنها الاتحاد الروسي في الوقت المناسب".

هذا، وكان رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، أكد في وقت سابق أن بلاده مستعدة لتنظيم ألعاب المستقبل في عام 2026.

وتستمر فعاليات ألعاب المستقبل في قازان حتى الثالث من مارس المقبل، حيث تجمع الألعاب بين الرياضات الرقمية والرياضات الكلاسيكية، وتشهد الدورة مشاركة حوالي ألفي شخص من 107 دول في جميع أنحاء العالم في 21 تخصصا مبتكرا.

المصدر:RT