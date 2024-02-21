الروسي خاتشانوف يبلغ ربع نهائي بطولة قطر المفتوحة

صعد الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور ربع النهائي لبطولة قطر المفتوحة للتنس بفوزه على الهنغاري فابيان ماروزان يوم الأربعاء.

واحتاج خاتشانوف، المصنف ثانيا في البطولة، لساعة واحدة و28 دقيقة للفوز على ماروزان بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4 و7-5.

وضرب خاتشانوف موعدا في دور الثمانية مع الفنلندي إميل روسوفوري المتأهل على حساب الأسترالي كريستوفر أوكونيل بفوزه عليه بنتيجة 6-3 و6-3، بعد مباراة امتدت لساعة و46 دقيقة.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة قطر المفتوحة 1.3 مليون يورو.

المصدر: matchtv