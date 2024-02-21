غوارديولا يرد على منتقدي هالاند

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، إن مهاجم فريقه إرلينغ هالاند "أخرس أصوات" المنتقدين، بعد تسجيله هدف الفوز لـ"السيتي" على ضيفه برنتفورد 1-0 أمس الثلاثاء في الدوري الإنجليزي.

وبإحرازه هدف المباراة الوحيد في شباك برينتفورد في الدقيقة 71، عوض المهاجم النرويجي البالغ 23 عاما إخفاقاته أمام المرمى في المباراة الأخيرة ضد تشيلسي (1-1)، رافعا رصيده إلى 17 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق هدفين عن مهاجم ليفربول، المصري محمد صلاح (15).

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وقال غوارديولا عن هالاند الذي عاد أخيرا من إصابة أبعدته شهرين عن الملاعب وتأثر نفسيا بوفاة جدته "الهدافون الكبار يسجلون الكثير من الأهداف. لا تنتقدوا هالاند، سيخرسكم. عاجلا أم آجلا سيكون هناك".

وتابع المدرب الإسباني "غاب لشهرين، خسر جدته، ليس بالأمر السهل على الإنسان".

وعن إهدار الفرص أمام تشيلسي، قال غوارديولا "تحدثنا عن هذا الامر.. لكنه (هالاند) لم يقل شيئا عن وفاة جدته".

وقلص مان سيتي الفارق إلى نقطة مع ليفربول في صدارة الدوري، فيما يبتعد أيضا بفارق نقطة عن أرسنال الثالث، في معركة ثلاثية ضارية على الصدارة، قبل 13 مرحلة من نهاية الموسم.

المصدر: وكالات