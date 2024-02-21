 
مباشر

من هو الضيف المتخفي الذي أثار فضول المشجعين في لقاء إنتر وأتلتيكو؟ (فيديو)

الرياضة

من هو الضيف المتخفي الذي أثار فضول المشجعين في لقاء إنتر وأتلتيكو؟ (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x0th

أثار ظهور مشجع متخف بالكامل في مدرجات ملعب "جوسيبي مياتزا" خلال مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، فضول عشاق كرة القدم.

ووثقت الكاميرات صورا لمشجع بلباس أسود ويرتدي قناعا يغطي رأسه ووجهه بالكامل أثناء متابعته المباراة من المدرجات وهو طرح أسئلة عدة عن هويته.

وسرعان ما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن هوية الشخص المتخفي حيث قالت إنه مغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست الذي تواجد في المدرجات برفقة زوجته بيانكا سينسوري، وأيضا تواجد معهما ثنائي الراب الأمريكي الآخر بلايبوي كارتي، وريتش ذا كيد، وتم تصويرهم جميعا وهم يدخلون ملعب مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد.

يذكر أن مواجهة إنتر وضيفه أتلتيكو انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

المصدر: "ديلي ميل"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا