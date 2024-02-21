من هو الضيف المتخفي الذي أثار فضول المشجعين في لقاء إنتر وأتلتيكو؟ (فيديو)

أثار ظهور مشجع متخف بالكامل في مدرجات ملعب "جوسيبي مياتزا" خلال مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، فضول عشاق كرة القدم.

ووثقت الكاميرات صورا لمشجع بلباس أسود ويرتدي قناعا يغطي رأسه ووجهه بالكامل أثناء متابعته المباراة من المدرجات وهو طرح أسئلة عدة عن هويته.

Kanye West, his wife Bianca and Ty Dolla $ign at the San Siro for Inter vs. Atlético Madrid 👀 pic.twitter.com/aOjb9nBMmS — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 20, 2024

Kanye West is at the Inter Milan vs Atletico Madrid game wtf 😭😭😭 pic.twitter.com/2EH7vHzv1h — Janty (@CFC_Janty) February 20, 2024

وسرعان ما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن هوية الشخص المتخفي حيث قالت إنه مغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست الذي تواجد في المدرجات برفقة زوجته بيانكا سينسوري، وأيضا تواجد معهما ثنائي الراب الأمريكي الآخر بلايبوي كارتي، وريتش ذا كيد، وتم تصويرهم جميعا وهم يدخلون ملعب مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد.

Dünkü maçtan Kanye West ve Jaden Smith pic.twitter.com/8yv0LfKK3U — Hiphop Merkezi (@merkezihiphop) February 21, 2024

يذكر أن مواجهة إنتر وضيفه أتلتيكو انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

المصدر: "ديلي ميل"