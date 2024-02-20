نيمار يحتفل مع الهلال السعودي بـ"يوم التأسيس" ويرتدي البشت (فيديوهات + صور)

نظمت إدارة شركة نادي الهلال السعودي يوم الثلاثاء داخل النادي، احتفالية بمناسبة "يوم التأسيس"، استمرت ساعتين، قبل انطلاق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وشهدت الاحتفالية، عرض "كأس المؤسس الذي حققه أزرق العاصمة عام 2000، ومشاركة فرق فنون شعبية، من مختلف مناطق السعودية، قدمت عروضا من الموروث.

وعرضت الاحتفالية مجسمات تحاكي المواقع التي اشتهرت قديما في السعودية، مثل بيت الشعر المنسوج يدويا، والأبنية السكنية التراثية وغيرها، إضافة إلى لوحات تحمل معلومات تثقيفية عن مختلف المناطق، مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن كأس المؤسس، وفق صحيفة "الرياضية"

وشارك في الاحتفالية النجم البرازيلي نيمار جونيور، والقائد سلمان الفرج، والمدرب البرتغالي خيسوس، وبرفقتهم فهد المفرج، مدير كرة القدم، والإداري سعود كريري، والإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي.

ونشر نيمار غي حسابه على منصة "إكس"لقطات مصورة تظهر ارتداءه الثوب السعودي، ومشاركة لزملائه في الفريق بهذه المناسبة، الثلاثاء ، لتثير هذه اللقطات تفاعلا.

كما أظهرت لقطات أخرى مشاركة البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق "الأزرق الهلالي"، الاحتفال بذكرى يوم تأسيس المملكة، إذ ارتدى الثوب السعودي أيضا مثل نيمار دا سيلفا.

نيمار يسلّم عليكم 🤩💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/h1sutTTef9 — منبر الهلال - Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) February 20, 2024

نيمار مع اللاعبين 😂😂😂 pic.twitter.com/qEE1bBQeiP — منبر الهلال - Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) February 20, 2024

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المصدر: "سبق" + RT