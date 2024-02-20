الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتخطى برينتفورد ويضيق الخناق على ليفربول

حقق نادي مانشستر سيتي فوزا ثمينا على ضيفه برينتفورد بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي ليرتقي إلى مركز الوصافة.

ويدين مان سيتي بالفضل في هذا الفوز لنجمه وهدافه النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 71، بعدما انسل من منتصف الملعب ليتجاوز أحد مدافعي برنتفورد قبل أن ينفرد بالحارس ويركن الكرة في الزاوية اليمنى.

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ورفع مان سيتي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري على بعد نقطة واحدة من ليفربول المتصدر.

أما برينتفورد فقد تجمد رصيده عند 25 نقطة وبقي في المركز الـ14.

المصدر:RT