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إيقاف مهاجم ميلان يوفيتش لاعتدائه على مدافع مونزا

الرياضة

إيقاف مهاجم ميلان يوفيتش لاعتدائه على مدافع مونزا
Globallookpress
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أوقف مهاجم ميلان، الصربي لوكا يوفيتش مباراتين يوم الثلاثاء بعدما قام بصفع أحد منافسيه خلال خسارة فريقه أمام مونزا 2-4 في المرحلة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد الماضي.

وصفع يوفيتش (26 عاما) مدافع مونزا، أرماندو إيتسو ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء بعد عودته إلى حكم الفيديو المساعد "فار" في الدقيقة 52، في حين كان ميلان متأخرا بهدفين نظيفين.

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وسيغيب المهاجم الصربي عن ميلان في مواجهة أتالانتا ضمن المرحلة الـ26 الأحد المقبل، وزيارة العاصمة روما أمام لاتسيو في الأول من مارس المقبل.

وسجل يوفيتش سبعة أهداف هذا الموسم بقميص ميلان الذي يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 52 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن الجار اللدود إنتر المتصدر.

كما ينافس ميلان في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث فاز على ملعبه "سان سيرو" على رين الفرنسي 3-0 في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

المصدر: وكالات

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