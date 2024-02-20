متى يعلن ريال مدريد عن ضم مبابي بشكل رسمي؟

استحوذ كيليان مبابي على عناوين الصحف والمواقع الرياضية العالمية خلال الأيام القليلة الماضية عقب انتشار أنباء عن توقيع المهاجم الفرنسي لعقود انضمامه لريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أمس الاثنين، أن مبابي سينضم للريال مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يوليو المقبل، وأن المهاجم الفرنسي وقع بالفعل عقود انتقاله إلى النادي الملكي.

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ومن جهتها، كشفت صحيفة "dailysports" عن الموعد الذي سيعلن فيه ريال مدريد تعاقده بشكل رسمي مع مبابي.

وذكرت الصحيفة أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن الصفقة عندما تصبح مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مستحيلة في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأوضحت أن ريال مدريد وسان جيرمان يواصلان رحلتهما في دوري أبطال أوروبا وبلغا معا الدور ثمن النهائي، مضيفة أن الفريقين ومن الناحية النظرية، يمكن أن يلتقيا في أي مرحلة.

وستصبح مواجهة ريال مدريد وسان جيرمان في دوري الأبطال، مستحيلة في حال خروج أحد الفريقين أو كلاهما من أدوار خروج المغلوب.

المصدر:"dailysports"