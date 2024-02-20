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بنزيما يخطف الأنظار في احتفالات اتحاد جدة بيوم تأسيس السعودية (فيديو)

الرياضة

بنزيما يخطف الأنظار في احتفالات اتحاد جدة بيوم تأسيس السعودية (فيديو)
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لفت مهاجم نادي اتحاد جدة، الفرنسي كريم بنزيما الأنظار خلال مشاركته يوم الثلاثاء في احتفالات ناديه بيوم تأسيس السعودية.

ونشر اتحاد جدة على حسابه في منصة "إكس" فيديو للاعبيه وهم يحتفلون بيوم تأسيس السعودية، وأرفقه بتعليق: "من يوم بدينا.. نفخر بمسيرة ثلاثة قرون من المجد والإنجاز ونعتز بحاضر زاهر ونمضي نحو مستقبل مشرق وأكثر ازدهارا".

وظهر بنزيما في الفيديو وهو يرتدي الزي التراثي السعودي والخاص بأهل الحجاز.

وتحتفل المملكة العربية السعودية يوم 22 فبراير من كل عام، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727م وذلك اعتزازا بالجذور الراسخة للمملكة.

المصدر: RT

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