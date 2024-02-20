بنزيما يخطف الأنظار في احتفالات اتحاد جدة بيوم تأسيس السعودية (فيديو)

لفت مهاجم نادي اتحاد جدة، الفرنسي كريم بنزيما الأنظار خلال مشاركته يوم الثلاثاء في احتفالات ناديه بيوم تأسيس السعودية.

ونشر اتحاد جدة على حسابه في منصة "إكس" فيديو للاعبيه وهم يحتفلون بيوم تأسيس السعودية، وأرفقه بتعليق: "من يوم بدينا.. نفخر بمسيرة ثلاثة قرون من المجد والإنجاز ونعتز بحاضر زاهر ونمضي نحو مستقبل مشرق وأكثر ازدهارا".

من يوم بدينا.. نفخر بمسيرة ثلاثة قرون من المجد والإنجاز ونعتز بحاضر زاهر ونمضي نحو مستقبل مشرق وأكثر ازدهاراً 🇸🇦 #يوم_التاسيس_السعودي_2024وطنناpic.twitter.com/qHKzsUUALi — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 20, 2024

وظهر بنزيما في الفيديو وهو يرتدي الزي التراثي السعودي والخاص بأهل الحجاز.

الشيخ كريم ولد مصطفى ال بنزيما ❤️ pic.twitter.com/3dhjACcjna — أســامة (@KBZaghal9) February 20, 2024

وتحتفل المملكة العربية السعودية يوم 22 فبراير من كل عام، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727م وذلك اعتزازا بالجذور الراسخة للمملكة.

المصدر: RT