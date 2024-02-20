الروسي ماليخين يقترب من التتويج بلقب البطل في ثلاث فئات وزنية في آن واحد!

يستعد نجم الفنون القتالية المختلطة الروسي أناتولي ماليخين للمشاركة في النزال الرئيسي لحدث منظمة "وان تشامبيونشيب" الأول في الشرق الأوسط، في الأول من مارس المقبل في قطر.

ماليخين، الذي يحمل لقب بطل المنظمة في الوزنين الثقيل والثقيل الخفيف، يتحدى هذه المرة الهولندي رينييه دي ريدر على حزام الوزن المتوسط.

ويأمل المقاتل الروسي الملقب بـ"الحلو" بأن يخرج من صالة "لوسيل الرياضية" حاملا ثلاثة أحزمة، وهو ما سيتحقق إذا تمكن من تكرار نجاحه في نزاله الأول ضد دي ريدر عام 2022، حين انتزع ماليخين حزام الوزن الثقيل الخفيف بالقاضية في الجولة الأولى، وألحق بمنافسه الهولندي هزيمته الأولى في مسيرته الاحترافية المكللة بانتصارات على نجوم مخضرمين.

ماليخين، البالغ من العمر 36 عاما، هيمن على جميع خصومه في مشواره القتالي، مسجلا 13 انتصارا، منها 9 بالقاضية و4 بالإخضاع، دون أي هزيمة.

أما منافسه دي ريدر، فقد حقق 16 انتصارا، منها 3 بالقاضية و11 بالإخضاع، مقابل هزيمة واحدة أمام ماليخين.

وتعد "وان تشامبيونشيب"، إحدى أكبر المنظمات القتالية في العالم. أسسها رجل الأعمال التايلاندي شاتري سيتيودتونغ عام 2011 وتتخذ من سنغافورة مقرا لها، وتقدم عروضا تتضمن نزالات بقواعد المواي تاي والكيك بوكسينغ ومصارعة الإخضاع والملاكمة والفنون القتالية المختلطة.

المصدر: RT