بسبب تطبيق مواعدة.. ناد تركي يفسخ عقد لاعبه الشاب بالتراضي

طرد نادي بشكتاش التركي لاعبه الشاب أميرهان ديليباش بسبب استخدامه تطبيق مواعدة عبر الإنترنت.

ونشر حساب بشكتاش الرسمي بيانا رسميا عبر منصة "إكس" أعلن من خلاله عن فسخ تعاقده بالتراضي مع أميرهان ديليباش وذلك لأسباب أخلاقية.

وأضاف البيان أن النادي التركي يتمنى النجاح لأميرهان ديليباش في مسيرته المقبلة، وذلك بعد رحيله عن صفوف الفريق بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

Kulübümüzden Bilgilendirme



Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.



Saygılarımızla.

Beşiktaş JK pic.twitter.com/LQ8IfloMXr — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 19, 2024

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ويعود سبب فسخ التعاقد إلى أن اللاعب كان يستخدم بيانات النادي وصوره على تطبيق المواعدة، وأشارت تقارير صحفية أن اللاعب يبحث عن لقاءات غير رسمية مع الفتيات.

ولم يلمح نادي بشكتاش بشكل مباشر إلى أن سبب طرد اللاعب هو أنه يستخدم تطبيقا لمقابلة فتيات.

ولعب ديليباش البالغ 21 عاما هذا الموسم مباراة واحدة فقط من أصل 26 مباراة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف مع فريق هذا الموسم.

المصدر: "وسائل إعلام"