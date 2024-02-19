ما سر ظهور نجم ريال مدريد فينيسيوس بقميص منتخب المغرب؟ (صورة)

أشعل جناح نادي ريال مدريد، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره مرتديا قميص المنتخب المغربي الأول لكرة القدم.

ونشر فينيسيوس على حسابه في موقع "إنستغرام"، يوم الاثنين، صورا له بالقميص رقم 2 للمنتخب المغربي والذي يرتديه حاليا نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي.

وتفاعل أكثر من مليون شخص مع الصورة بعد ساعتين فقط من نشرها على حساب فينيسيوس في "إنستغرام".

وتساءل عشاق كرة القدم عن سر ارتداء فينيسيوس، قميص المنتخب المغربي، وهو ما كشفت عنه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وأعلنت "اليونسكو" عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن فينيسيوس، زار يوم الاثنين إحدى المدارس الثانوية في مراكش المغربية باعتباره سفير المنظمة للنوايا الحسنة.

Today, @vinijr, UNESCO Goodwill Ambassador for Education for All, visited a secondary school in Marrakech, a UNESCO Learning City.



Thank you, Vinicius Junior, for creating such a memorable moment for the kids and continuously championing UNESCO's mission.



Together with… pic.twitter.com/6n0uOeIUYq — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) February 19, 2024

ونوهت "اليونسكو" بدور فينيسيوس، في دعم رسالة المنظمة "التعليم للجميع"، موجهة الشكر إليه على اللحظات الرائعة التي قضاها مع الأطفال في المغرب.

وكانت منظمة "اليونسكو" أعلنت قبل أسابيع، تعيين فينيسيوس سفيرا للنوايا الحسنة، ليصبح ثاني لاعب برازيلي يقوم بهذه المهمة بعد مواطنه الراحل بيليه.

المصدر: RT