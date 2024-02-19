هودجسون يستقيل من تدريب كريستال بالاس قبل ساعات من مواجهة حاسمة ضد إيفرتون

استقال روي هودجسون يوم الاثنين من تدريب كريستال بالاس المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل ساعات فقط من المواجهة الحاسمة مع مضيفه إيفرتون في ختام المرحلة الـ25.

وتعرض مدرب المنتخب الإنجليزي السابق لانتقادات من جماهير كريستال بالاس وسط تراجع النادي نحو منطقة الهبوط.

وخسر بالاس 10 من آخر 16 مباراة في الدوري ويحتل المركز الـ16 بفارق خمس نقاط فقط عن إيفرتون صاحب المركز الـ18 الأخير المؤدي إلى المستوى الثاني "تشامبونشيب".

وقال هودجسون في بيان نشره كريستال بالاس على حسابه في منصة "إكس": "أتفهم أنه في ظل الظروف الأخيرة، قد يكون من الحكمة في هذا الوقت أن يخطط النادي للمستقبل، وبالتالي اتخذت قرارا بالتنحي حتى يتمكن النادي من تقديم خططه للمدرب الجديد، كما هو متوقع لهذا الصيف".

Roy Hodgson, he's one of our own ❤️💙 pic.twitter.com/jQrTrcFjOK — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 19, 2024

ومن المقرر أن يتولى بادي ماكارثي وراي لوينغتون، مساعدا هودجسون، مسؤولية تدريب بالاس في مباراة الليلة ضد إيفرتون.

ويعد مدرب أينتراخت فرانكفورت السابق، النمساوي أوليفر غلاسنر الذي قاد النادي الألماني إلى لقب بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2022، هو المرشح الأبرز لخلافة هودجسون.

المصدر: وكالات