"علامة إعجاب" على منشور ينتقد مبابي تفضح العلاقة بين نيمار والنجم الفرنسي

أبدى مهاجم نادي الهلال السعودي، النجم البرازيلي نيمار ضمنا امتعاضه من كيليان مبابي، بعد تأكيد رحيل المهاجم الفرنسي عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحف إسبانية عدة يوم الاثنين، أن مبابي سينضم لريال مدريد مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.

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وأظهر نيمار إعجابه بمنشور على موقع "إنستغرام" يقول بشأن رحيل مبابي عن سان جيرمان: "لا ينبغي لأي لاعب أن يسمو فوق مؤسسة (باريس سان جيرمان).. عندما بدأ الفريق بتقديم أداء جيد، بدأ غرور شخص فرنسي (مبابي) بتعكير الأجواء".

🚨 Neymar a liké un post sur Instagram critiquant Kylian Mbappé.



Sur celui-ci, il est dit que « aucun joueur ne devrait être au-dessus de l’institution ».



Également, « qu’après avoir amené les meilleurs joueurs » et « qu’au moment où l’équipe a commencé à fonctionner, l’ego… pic.twitter.com/nsSFr8L5HJ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 19, 2024

وتم تفسير إعجاب نيمار بهذا المنشور، بأنه تأكيد صريح على الأنباء التي تحدثت عن وجود خلاف بين نيمار ومبابي عندما كان النجم البرازيلي يدافع عن ألوان النادي الباريسي قبل انتقاله للهلال السعودي في الصيف الماضي.

وكانت تقارير فرنسية، ذكرت أن نيمار ومبابي دخلا في خلافات خلال الموسم الماضي 2022-2023 وصلت لحد الاشتباك بالأيدي في غرفة خلع ملابس باريس سان جيرمان.

المصدر:Instant Foot