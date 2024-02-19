"الكاف" يعلن عن موعد قرعة الدور التمهيدي لتصفيات كأس إفريقيا "المغرب 2025"

بعد إسدال الستار على النسخة الـ34 لكأس إفريقيا منتصف الشهر الحالي في كوت ديفوار، يتحول الاهتمام الآن إلى النسخة التالية "المغرب 2025"، حيث ستجرى قرعة الدور التمهيدي غدا الثلاثاء.

وستقام القرعة في العاصمة المصرية القاهرة بدءا من الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينيتش).

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وسيجرى الدور التمهيدي لكأس أمم إفريقيا "المغرب 2025"، بمشاركة المنتخبات الثمانية الأقل ترتيبا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": الصومال، جيبوتي، سان تاومي، التشاد، موريشيوس، جنوب السودان، ليبيريا وإسواتيني.

وستقام مباريات الدور التمهيدي ذهابا وإيابا خلال تواريخ "فيفا" من 18 إلى 26 مارس 2024.

وسينضم المتأهلون الأربعة في الدور التمهيدي إلى 44 منتخبا كان معفيا، للمشاركة في دور المجموعات للتصفيات.

المصدر: cafonline