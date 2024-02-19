ياسر القحطاني أسطورة الهلال السعودي ضحية "مانشيني" الجديدة

قررت الهيئة العامة السعودية لتنظيم الإعلام تغريم نجم المنتخب السعودي وأسطورة الهلال السابق ياسر القحطاني 300 ألف ريال، بسبب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، روبرتو مانشيني.

وأوضحت الهيئة أن اللاعب وجه عبارات مسيئة إلى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، روبرتو مانشيني، عبر إحدى القنوات التلفزيونية.

وخرج القحطاني في برنامج تلفزيوني وصف مانشيني مدرب المنتخب السعودي بأنه جبان وغير محترم ولديه عقدة نفسية كما أنه تخلى عن لاعبيه في وقت وجب عليه الوقوف إلى جانبهم.

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وتأتي تلك العقوبة في إطار حرص الجهات الرياضية بالمملكة على تعزيز النضج الرياضي والاحترام المتبادل بين الرياضيين والمدربين، وهي استجابة للمبادرة الأخلاقية التي تحث على احترام وتقدير الجميع داخل وخارج الملعب.

ولم تكن عقوبة القحطاني هي العقوبة الوحيدة التي تسبب بها مانشيني إذ قامت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبة 6 لاعبين وهم (قائد الهلال سلمان الفرج وثلاثي النصر نواف العقيدي وسلطان الغنام ومحمد مران، بالإضافة إلى ثنائي الاتفاق علي هزازي وخالد الغنام)، اتهمهم المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل انطلاق كأس آسيا الماضية، بالتهرب من الاستدعاء الدولي، بغرامات وإيقافات (العقيدي 5 أشهر ومران وهزازي وخالد الغنام شهر) وفقا للوائح.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"