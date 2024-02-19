إهانات متكررة.. الاعتداء على نجم ريال مدريد الشاب

تعرض أحد لاعبي ريال مدريد للضرب على وجهه، بعد مباراة فريقه التي حسمها (4-2) ضد رايو ماخاداوندا بالدوري الإسباني للشباب بكرة القدم.

وبعد المباراة، تعرض إيكر برافو، لاعب شباب ريال مدريد، إلى لكمة قوية في وجهه من أحد المشجعين أثناء خروج لاعبي الجوفينايل من ملعب المباراة.

وأكدت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن برافو صدمه أحد المشجعين برأسه في وجهه أثناء توجه رجال ألفارو أربيلوا (مدرب ريال مدريد جوفينايل) إلى حافلة التي ستنقلهم إلى مدينة الفالديبيباس الخاصة بالنادي الملكي.

🚨 BREAKING: Iker Bravo was ATTACKED after Real Madrid's win vs Rayo Majadahonda today. A man HEADBUTTED him while he was heading to the team bus. @relevo#rmalivepic.twitter.com/RVk4H8HF3A — Madrid Zone (@theMadridZone) February 18, 2024

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وأكدت الصحيفة أن اللاعب تعرض لإهانات متكررة من مشجعي نادي رايو ماجاداهوندا طوال مشاركته في المباراة، وتكرر الأمر عند خروج اللاعب من أرض الملعب بعد اللقاء.

كما قالت الصحيفة إن موظفي الطاقم الفني لشباب ريال مدريد تدخلوا على الفور من أجل إنهاء الأزمة، مشيرة إلى أن النادي استنكر الإهانات التي تعرض لها اللاعب في الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بموقف اللاعب، قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن "إيكر لا يعاني من أي إصابات ملحوظة، ويفضل طي الصفحة ومحاولة دفن الحادث، حيث يركز على مواصلة التركيز في الملعب".

يذكر أن إيكر برافو انضم لفريق الكاستيا بنادي ريال مدريد ليشارك تحت قيادة راؤول غونزاليس في صيف 2022 لفريق قادما من باير ليفركوزن الألماني، قبل أن يتم تصعيده إلى فريق الجوفينايل "الشباب" تحت قيادة أربيلوا.

المصدر: "وسائل إعلام"