مقارنة بين مهارات بوتين ولوكاشينكو في الهوكي

قارن البطل الأولمبي مرتين عضو مجلس "الدوما" فياتشيسلاف فيتيسوف مهارات الهوكي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

وقال فيتيسوف إن بوتين ولوكاشينكو لديهما أسلوبان مختلفان في لعب الهوكي. وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، رئيسا الدولتين يتفاعلان بشكل متناغم على الجليد.

وتذكر فيتيسوف كيف لعب ضمن فريق مكون من خمسة لاعبين كان من بينهم بوتين ولوكاشينكو، وعلق:" كلاهما يمتلك طريقة رائعة، لكن الأسلوب مختلف".

وتابع:"يسعى لوكاشينكو إلى التسديد باستمرار، مررنا الكرة إلى لوكاشينكو، كان لديه رمية جيدة وسجل على الفور، لكنه لم يبدو سعيدا جدا. قال لي ألكسندر غريغوريفيتش (لوكاشينكو): "سلافا، لماذا لا تمنحني المزيد من التمريرات؟" أجبت: "أنت لا تنفتح بشكل جيد".

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وأكمل البطل الأولمبي:"في الواقع على الجليد كما هو الحال في الحياة السياسية يتفاعلون بانسجام، لكن في الهوكي، كل شيء يعتمد على من نمنحه التمريرة".

وختم أن بوتين ظهر في المباراة بحالة جيدة وكان يتمتع بالقوة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي بوتين إنه يجد الوقت للتدريب ويعتبره ضروريا، وأكد أنه لا يحب الهوكي والتزلج على الجبال فحسب، بل يحاول القيام بها وممارسة تلك الرياضات كلما أمكن ذلك، ويحب أيضا البياتلون والتزلج على الجليد والقفز على الجليد.

المصدر: "لينتا.رو"