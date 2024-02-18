الزمالك يصدر بيانا بشأن رد الأهلي على دعوة زيارة مقر "القلعة البيضاء"

أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك بيانا رسميا للرد على تلبية مجلس إدارة النادي الأهلي لدعوة زيارة مقر القلعة البيضاء، وتحديد يوم الاثنين، موعدا للزيارة.

وجاء نص البيان كالتالي:

يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة غدا الاثنين 19 فبراير، في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، والتي ترسخت أواصرها على مر السنين والأجيال.

ويؤكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي، أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي، ولنبذ كل التصرفات التي تهدف النيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقاً من مسؤوليتهما بصفتهما المُساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشياً مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العهد الدائم بالنادي منذ تأسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة.

مجلس إدارة الزمالك يُثمن إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة غداً الاثنين 🏹🇪🇬@AlAhlypic.twitter.com/BXXAH8iuEQ — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 18, 2024

المصدر: "@ZSCOfficial"