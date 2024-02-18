ميلان يتعرض لهزيمة مفاجئة في الوقت الضائع

مني فريق ميلان بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه مونزا (4-2) في مباراة مثيرة جمعتهما مساء يوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

تقدم أصحاب الأرض بهدفين سجلهما كل من اللاعبين، داني موتا، وماتيو بيسينا من ركلة جزاء، في الوقت الضائع من زمن الشوط الأول.

وأدرك فريق ميلان "الروسونيري" التعادل بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، الفرنسي أوليفيه جيرو، والأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقتين (64، 88) على الترتيب.

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وعاد فريق مونزا وأحرز هدفين آخرين في الوقت الضائع أيضا من زمن اللقاء، عبر كل من اللاعبين، وارين بوندو، و لورنزو كولومبو على الترتيب.

وأكمل نادي ميلان المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64 بعد طرد مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش.

وتوقف رصيد فريق ميلان بعد هذه الهزيمة عند 52 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

بينما رفع نادي مونزا رصيده إلى 30 نقطة وتقدم إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT