بوخوم يفاجئ العملاق بايرن ميونخ

تعرض فريق بايرن ميونخ لهزيمة مفاجأة أمام مضيفه بوخوم (2-3) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية فريق بوخوم كل من اللاعبين، تاكوما أسانو، وكيفين شلوتيربيك، وكيفين ستوغر (38، 44، 78 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية الضيوف كل من لاعب خط الوسط الألماني جمال موسيالا، والمهاجم الإنجليزي هاري كين، عند الدقيقتين (14، 78) على الترتيب.

وأكمل العملاق البافاري المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد طرد مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو.

وتعرض فريق بايرن ميونخ للهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 50 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البوندسليغا"، متأخرا بفارق 8 نقاط كاملة عن المتصدر باير ليفركوزن المتألق.

بينما حقق نادي بوخوم أول فوز له بعد هزيمة وتعادلين على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ويتقدم إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT