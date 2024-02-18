تغيير موعد نهاية الدوري المصري 2024.. السر في حسام حسن

كشف رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة أحمد دياب عن تغيير موعد نهاية الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

وكانت أزمة قد نشبت على مدار الأيام القليلة الماضية بسبب موعد نهاية الدوري الذي كان يفترض أن يحدث في 30 يوليو 2024، لكن ارتباط الأهلي وبيراميدز بمواعيد مباريات خارجية في دوري أبطال إفريقيا كان له أثر على تغيير الموعد.

وقال أحمد دياب، في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد" المصرية: "بداية من الجولة الـ13، سيتم تطبيق زيادة الجماهير إلى 20 ألفا في كل مباراة، ولا يمكن تغيير سعر تذاكر اللقاءات في الوقت الحالي، وسندرس هذا الأمر لاحقا".

وكشف أن: "نهاية موسم الدوري المصري ستكون في منتصف شهر أغسطس وليس في الموعد السابق".

وجاء ذلك بعد اجتماع عقده دياب مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر والذي شهد مناقشة عدة أمور لتوفير كل السبل للجهاز الفني للمنتخب للعمل بشكل جيد.

وطلب حسام الحصول على عدد جيد من الأيام قبل المباريات الدولية كي يستفيد أكثر ويقضي وقت أطول مع اللاعبين المحليين.

وأكمل دياب: "سيتم الإعلان في خلال 48 ساعة عن جدول مباريات الدوري حتى الجولة 30 من المسابقة".

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وأوضح: "كان يمكننا في الرابطة أن نركز فقط على جدول المسابقة لكننا نعمل لصالح الكرة المصرية، ولقد نجحنا على مدار آخر موسمين في العمل على جدول الدوري في ظل الارتباط بالعديد من المواعيد الإفريقية".

وكانت رابطة الأندية قد قررت، بناءً على طلب حسام حسن، توقف الدوري بعد آخر مباراة يوم 12 مارس المقبل، قبل توقف الأجندة الدولية الأول.

كما قررت الرابطة إيقاف الدوري مرة أخرى، بعد آخر مباراة يوم 27 مايو 2024، قبل توقف الأجندة الدولية الثاني.

وحول إمكانية ترشحه لمنصب رئيس اتحاد الكرة المصري، قال دياب: "هناك أحاديث من بعض أعضاء الجمعية العمومية، حول ترشحي في انتخابات اتحاد الكرة.. ما زال الوقت مبكرا للإعلان عن القائمة في حال ترشحي، لكني في تواصل مستمر مع أعضاء الجمعية العمومية".

المصدر: وسائل إعلام