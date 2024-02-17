النصر في مواجهة الفتح.. القنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

يستضيف نادي النصر مساء اليوم السبت، فريق الفتح على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسيدير حكم الساحة سامي الجريس هذه المباراة وسيعاونه كل من هشام الرفاعي ومحمد وزي والحكم الرابع هو عبد الله الحربي، ومن المقرر أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة (20:00) بالتوقيت المحلي.

ويحتل نادي النصر مركز الوصافة في ترتيب جدول الدوري برصيد 46 نقطة، متأخرا بفارق 7 نقاط عن المتصدر الهلال.

في المقابل يحتل نادي الفتح المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة.

أما فيما يتعلق بالتشكيلة، فقد اختار البرتغالي لويس كاسترو (61 عاما) المدير الفني لنادي النصر، التشكيلة الأساسية التالية، "للعالمي" في آخر مباراة له ضد الفريق السعودي الآخر الفيحاء، ضمن دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم:

36- راغد النجار

2- سلطان الغنام

5- عبد الله العمري

27- إيميريك لابورت

22- عزيز بيهيتش

17- عبد الله الخيبري

25- أوتافيو مونتيرو

77- مارسيلو بروزوفيتش

23- أيمن يحيى

94- أندرسون تاليسكا

7- كريستيانو رونالدو.

وبخصوص القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح اليوم فستكون منقولة عبر، أبرز القنوات التالية:

SSC1 SD

SSC1 HD

SSC5 HD

beIN Sports1 HD.

يذكر ان نادي النصر ألحق هزيمة ساحقة بفريق الفتح (5-0) في عقر داره، في مباراة الذهاب للدوري.

المصدر: وسائل إعلام