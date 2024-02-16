إنتر ميلان يعمق جراح ضيفه ساليرنيتانا

واصل إنتر ميلان سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه ساليرنيتانا، متذيلا الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه عليه (4-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في الجولة الـ23 من "الكالتشيو".

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض - "النراتزوري" - كل من، المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، والمهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ولاعب خط الوسط الهولندي دينزل دومفريس، والمهاجم النمساوير ماركو أرناوتوفيتش، في الدقائق (17، 19، 40) على الترتيب، من اللقاء الذي جرى على ملعب "جيوزيبي مياتزا - Giuseppe-Meazza" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وحقق فريق إنتر ميلان انتصاره السادس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 63 نقطة، ويبتعد بفارق 10 نقاط عن وصيفه يوفنتوس.

بينما يتذيل نادي ساليرنيتانا جدول الترتيب برصيد 13 نقطة فقط.

المصدر: RT