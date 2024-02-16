الأهلي ينجو من كمين شباب بلوزداد في القمة المصرية الجزائرية

خرج فريق الأهلي بتعادل ثمين من ملعب مضيفه شباب بلوزداد الجزائري من دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ولم يتمكن أحد من الطرفين في هز شباك الآخر، بالرغم من الفرصة التي أتيحت للفريقين وخاصة للفريق الجزائري، صاحب الأفضلية الواضحة في المباراة.

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ورفع نادي الأهلي رصيده، بعد هذا التعادل، إلى 6 نقاط، وانفرد بتصدر المجموعة الرابعة (D).

بينما صعد نادي شباب بلوزداد، إلى مركز الوصافة، متجاوزا بفارق الأهداف فريق يانغ أفريكانز التنزاني، الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة، ومن ثم فريق ميدياما الغاني في المركز الرابع الأخير برصيد 4 نقاط.

المصدر: RT