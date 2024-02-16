قمة مصرية جزائرية على" صفيح ساخن".. القنوات الناقلة المفتوحة والتشكيلة الأساسية

يحل نادي الأهلي المصري ضيفا على فريق شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة، على صوب ملعب " Stade 20 Aout 1956" بمدينة حسين داي الجزائرية، ضمن دوري أبطال إفريقيا.

وتأتي هذه المباراة بين الفريق الجزائري والمصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وستبدأ في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، والساعة (21:00) بتوقيت القاهرة، والساعة (20:00) بتوقيت الجزائر.

وسيبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد، أنتوني موديست.

ويتصدر نادي الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة (D) برصيد 5 نقاط حصدها من ثلاث مباريات، متقدما بفارق الأهداف على وصيفه يانغ أفريكانز التنزاني، ويليهما في المركز الثالث فريق ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط، ومن ثم نادي شباب بلوزداد في المركز الرابع الأخير برصيد 4 نقاط حصدها من ثلاث مباريات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فريقي شباب بلوزداد والأهلي، عبر الرابط التالي: مواجهة مصرية جزائرية هامة.. القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

المصدر: RT