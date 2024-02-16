مواجهة مصرية جزائرية حاسمة.. القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة والتشكيلة المتوقعة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الجمعة، صوب ملعب " Stade 20 Aout 1956" بمدينة حسين داي الجزائرية، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين شباب بلوزداد، والأهلي المصري.

وتأتي هذه المباراة بين الفريق الجزائري والمصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا لكرة القدم، وستبدأ في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، والساعة (21:00) بتوقيت القاهرة، والساعة (20:00) بتوقيت الجزائر.

ويتصدر نادي الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة (D) برصيد 5 نقاط حصدها من ثلاث مباريات، متقدما بفارق الأهداف على وصيفه يانغ أفريكانز التنزاني، ويليهما في المركز الثالث فريق ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط، ومن ثم نادي شباب بلوزداد في المركز الرابع الأخير برصيد 4 نقاط حصدها من ثلاث مباريات.

نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد

واجه نادي الأهلي فريق شباب بلوزداد في 3 مباريات اثنان منها في دور المجموعات ضمن نسخة عام 2001 للبطولة، وفاز الفريق المصري ذهابا وغياب وبنتيجة واحدة بهدف وحيد.

بينما انتهت المباراة الثالثة والأخيرة ضمن النسخة الحالية بالتعادل السلبي في القاهرة.

التشكيلة المتوقعة لنادي الأهلي أمام شباب بلوزداد

من المتوقع أن يعتمد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي، على الموهبة الواعدة مصطفى شوبير في حراسة مرمى خلال مواجهة شباب بلوزداد، نظرا لغياب الحارس الأساسي محمد الشناوي بسبب الإصابة، ويتوقع أن يبدأ بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد عبد المنعم.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، كريم فؤاد

خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد هي قناة الجزائرية الأرضية، التي أعلنت إذاعة المباراة بشكل مجاني، ولم تعلن أي قناة أخرى نقل المباراة، وتردد القناة الجزائرية

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد المشفرة هي مجموعة "بي إن سبورتس - beIN Sports HD 6 "، حيث تعد الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات