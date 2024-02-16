رسميا.. الاتحاد البحريني يعلن رحيل مدرب المنتخب

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم في بيان أصدره يوم أمس الخميس، إنهاء عقده مع المدرب الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي بالتراضي.

وجاء في بيان الاتحاد البحريني لكرة القدم: "إنهاء التعاقد مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف: "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد بالشكر والتقدير للجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم المستقبلي".

instagram/bahrainfa

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أنه سيعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة عدد من السير الذاتية المطروحة لخلافة المدرب بيتزي "تمهيدا لاختيار واحد منها، والكشف عن هوية الجهازين الفني والإداري للمنتخب، خصوصا مع قرب استكمال المنتخب لمشواره في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027".

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وتعاقد الاتحاد البحريني مع بيتزي في يوليو الماضي، وقاد المنتخب في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ففاز على اليمن (2-0) وخسر أمام الإمارات بالنتيجة ذاتها.

يذكر أن منتخب البحرين خرج من دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023" على يد نظيره الياباني، عقب خسارته أمام بهدف مقابل ثلاثة.

واستهل منتخب الأحمر البحريني مشواره في دور المجموعات للبطولة القارية 2023، بالخسارة أمام نظيره الكوري الجنوبي (1-3)، قبل ان يحقق فوزين متتاليين على كل من ماليزيا والأردن على الترتيب وبنتيجة واحدة (1-0) ويتصدر ترتيب المجموعة الخامسة، بست نقاط.

المصدر: "instagram/bahrainfa"