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لحظة إطلاق نار.. خلال الاحتفال باللقب الأغلى في أمريكا "السوبر بول".. فيديو

الرياضة

لحظة إطلاق نار.. خلال الاحتفال باللقب الأغلى في أمريكا
AFP
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عكر مقتل شخص وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار بين الجمهور، الاحتفال بفوز فريق "كانساس سيتي تشيفس" بلقب بطل دوري كرة القدم الأمريكية "السوبر بول".

وحصل إطلاق النار بعد لحظات من إلقاء لاعبي الفريق كلمات أمام جمهور كبير، ما أدّى إلى حالة من الذعر بين حشود ضخمة وإلى فرار مشجعين وشخصيات معروفة في نهاية مأساوية للاحتفالات صباحا بفوز "كانساس سيتي تشيفس" بلقب الدوري.

وأكدت السلطات مقتل شخص وإصابة 22 آخرين بينهم أطفال في عملية إطلاق النار.

وأعلنت الشرطة الأربعاء توقيف ثلاثة أشخاص بعد الهجوم الذي وقع قرب محطة "يونيون ستيشن" في كانساس سيتي.

وقالت قائدة الشرطة في المدينة ستايسي غريفز في مؤتمر صحفي "أظهرت النتائج الأولية للتحقيق عدم وجود أي صلة بالإرهاب أو بتطرف وطني عنيف".

وأضافت "كما ذكرنا بالأمس، لدينا أفراد معتقلون، بينهم قاصران".

وأشادت قائدة الشرطة بمن "أوقفوا جسديا شخصا يشتبه في تورطه". ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعين يطاردون شخصا قبل أن يطرحوه أرضا ويمنعوه من الحركة.

وقال بول كونتريراس الذي كان في المسيرة مع بناته الثلاث، إنه سيطر على أحد مطلقي النار المشتبه بهم ونزع منه سلاحه قبل وصول الشرطة، موضحا لقناة "سي إن إن"، "تمكنت من الوقوف بالزاوية الصحيحة وضربته من الخلف. وحين ضربته من الخلف، انتزعت السلاح إما من يده أو من كمّه".

وأضاف "طرحته أرضا وألقيت عليه كل ثقل جسدي. ثمّ جاء رجل طيب آخر وساعدني".

وقتلت ليزا لوبيز (43 عاما) في الواقعة، وهي منسقة موسيقى في المحطة الإذاعية المحلية "كي كي إف آي" (KKFI)، حسب ما أفادت الإذاعة.

وقالت الإذاعة في منشور على صفحتها في فيسبوك "هذا العمل الجنوني خطف شخصا رائعا من عائلته ومن مجتمع كانساس سيتي".

وقال رئيس جهاز الإطفاء روس غرونديسون الخميس "توفي شخص واحد في مكان الواقعة، وهناك ثمانية أشخاص بحالة حرجة، وسبعة في حالة خطرة وستة أشخاص إصاباتهم طفيفة".

 يذكر أن فريق كانساس سيتي تشيفز احتفظ بلقب بطل دوري كرة القدم الأمريكية "السوبر بول"، عقب فوزه في النهائي على سان فرانسيسكو فورتي ناي نــرز بخمس وعشرين نقطة مقايل اثنتين وعشرين بعد التمديد.

المصدر: وكالات 

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