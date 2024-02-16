لحظة إطلاق نار.. خلال الاحتفال باللقب الأغلى في أمريكا "السوبر بول".. فيديو

عكر مقتل شخص وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار بين الجمهور، الاحتفال بفوز فريق "كانساس سيتي تشيفس" بلقب بطل دوري كرة القدم الأمريكية "السوبر بول".

وحصل إطلاق النار بعد لحظات من إلقاء لاعبي الفريق كلمات أمام جمهور كبير، ما أدّى إلى حالة من الذعر بين حشود ضخمة وإلى فرار مشجعين وشخصيات معروفة في نهاية مأساوية للاحتفالات صباحا بفوز "كانساس سيتي تشيفس" بلقب الدوري.

Kansas City fire department say one person has been killed and several injured after shots were fired during the parade for Super Bowl winners the Kansas City Chiefs. pic.twitter.com/PF8XJ6rG2a — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 14, 2024

وأكدت السلطات مقتل شخص وإصابة 22 آخرين بينهم أطفال في عملية إطلاق النار.

وأعلنت الشرطة الأربعاء توقيف ثلاثة أشخاص بعد الهجوم الذي وقع قرب محطة "يونيون ستيشن" في كانساس سيتي.

وقالت قائدة الشرطة في المدينة ستايسي غريفز في مؤتمر صحفي "أظهرت النتائج الأولية للتحقيق عدم وجود أي صلة بالإرهاب أو بتطرف وطني عنيف".

وأضافت "كما ذكرنا بالأمس، لدينا أفراد معتقلون، بينهم قاصران".

وأشادت قائدة الشرطة بمن "أوقفوا جسديا شخصا يشتبه في تورطه". ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعين يطاردون شخصا قبل أن يطرحوه أرضا ويمنعوه من الحركة.

وقال بول كونتريراس الذي كان في المسيرة مع بناته الثلاث، إنه سيطر على أحد مطلقي النار المشتبه بهم ونزع منه سلاحه قبل وصول الشرطة، موضحا لقناة "سي إن إن"، "تمكنت من الوقوف بالزاوية الصحيحة وضربته من الخلف. وحين ضربته من الخلف، انتزعت السلاح إما من يده أو من كمّه".

وأضاف "طرحته أرضا وألقيت عليه كل ثقل جسدي. ثمّ جاء رجل طيب آخر وساعدني".

JUST IN: The moment a man was tackled by brave Chiefs fans after the shooting at Union Station in Kansas City.



The fans could be seen heroically tackling the suspect as he ran away.



Shortly after the man was tackled, police swarmed the area where they found a gun.



A sniper… pic.twitter.com/lhoYxGKNr9 — Collin Rugg (@CollinRugg) February 14, 2024

وقتلت ليزا لوبيز (43 عاما) في الواقعة، وهي منسقة موسيقى في المحطة الإذاعية المحلية "كي كي إف آي" (KKFI)، حسب ما أفادت الإذاعة.

وقالت الإذاعة في منشور على صفحتها في فيسبوك "هذا العمل الجنوني خطف شخصا رائعا من عائلته ومن مجتمع كانساس سيتي".

وقال رئيس جهاز الإطفاء روس غرونديسون الخميس "توفي شخص واحد في مكان الواقعة، وهناك ثمانية أشخاص بحالة حرجة، وسبعة في حالة خطرة وستة أشخاص إصاباتهم طفيفة".

يذكر أن فريق كانساس سيتي تشيفز احتفظ بلقب بطل دوري كرة القدم الأمريكية "السوبر بول"، عقب فوزه في النهائي على سان فرانسيسكو فورتي ناي نــرز بخمس وعشرين نقطة مقايل اثنتين وعشرين بعد التمديد.

The play that wrote our name in the history books as called by the one and only @mitchholthus. pic.twitter.com/i0MwKYvHD4 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 13, 2024

المصدر: وكالات