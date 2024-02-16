الروسي مدفيديف ينسحب من بطولة قطر المفتوحة للتنس

أعلن لاعب التنس الروسي دانييل مدفيديف انسحابه من بطولة قطر المفتوحة المقررة الأسبوع المقبل، لعدم استعادة لياقته بسبب الإرهاق وإصابة في القدم.

ولم يشارك ميدفيديف في أي بطولة منذ هزيمته أمام الإيطالي، يانيك سينر، في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

وقال بطل أميركا المفتوحة 2021 عبر تطبيق "إنستغرام": "لسوء الحظ لن أتمكن من الدفاع عن لقبي في الدوحة هذا العام. حتى الآن أنا غير جاهز بنسبة 100 % للمنافسة".

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وأضاف اللاعب الروسي: "أعتذر بشدة للبطولة والجمهور ورعاة الحدث الذين عاملوني دوما بصورة جيدة جدا عندما كنت في الدوحة. أحب اللعب في الدوحة وأتطلع للعودة إليها في المستقبل".

وكان ميدفيديف توج باللقب العام الماضي، بعد الفوز على البريطاني المخضرم آندي موراي في المباراة النهائية للبطولة، وهي من فئة 250 نقطة.

وانسحب الإسباني رافائيل نادال، الذي حصد 22 لقبا كبيرا، أيضا من قطر المفتوحة التي‭ ‬ستقام ما بين 19 و24 من فبراير الجاري، بسبب الإصابة.

المصدر:"وكالات"