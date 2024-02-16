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ممثل أمريكي يسخر من ميسي قبل انطلاق الدوري!

الرياضة

ممثل أمريكي يسخر من ميسي قبل انطلاق الدوري!
AFP
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سخر ويل فيريل الممثل الأمريكي وأحد ملاك نادي لوس أنجلوس من ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي أثناء إعلان لوس أنجلوس لقميصه الأساسي الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

ونشر الحساب الرسمي لفريق لوس أنجلوس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو، يظهر فيه فيريل، وهو يعلن عن القميص الجديد لفريقه، ومعه ملاك النادي.

وظهر فيريل، وهو يكيل المديح لقميص فريقه الجديد، وقال: "أسود مثل صلابة المدينة، متشدد بسبب المعارك، ذهبي مثل حبوب إفطاري المفضلة، هدية من جبل أوليمبيا العظيم".

وواصل ساخرا من ليو: "سيجعل ميسي يخلع سرواله!".

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ويستعد فريق لوس أنجلوس، بطل الدوري لموسم 2022 لافتتاح الموسم الجديد في الدوري الأمريكي يوم السبت القادم، أمام فريق سياتل.

على الجانب الآخر سيختتم إنتر ميامي، استعداده للموسم الجديد بمباراة ودية أخيرة أمام نيولز أولد بويز، فجر الجمعة، على أن يفتتح مبارياته في الدوري الأمريكي يوم 22 فبراير أمام ريال سالت ليك.

المصدر: goal

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