ميلان يكرم وفادة ضيفه رين الفرنسي بثلاثية في دور خروج المغلوب

حقق فريق ميلان الإيطالي فوزا صريحا على ضيفه رين الفرنسي (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، في ذهاب دور خروج المغلوب ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأحرز لاعب خط الوسط الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك هدفين للفريق الإيطالي "الروسونيري" في الدقيقتين (32، و48)، بينما تكفل زميله المهاجم البرتغالي رفائيل لياو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 53 من اللقاء الذي جرى على ملعب "جيوزيبي مياتزا - Giuseppe-Meazza" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وأصبح فريق ميلان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ دور الـ16 للبطولة، بالرغم من أن مباراة الإياب ستقام على أرض رين، يوم الخميس المقبل، في فرنسا.

المصدر: RT