 
مباشر

الروسية بافلوتشينكوفا تبلغ "المربع الذهبي" لبطولة الدوحة للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسية بافلوتشينكوفا تبلغ
AFP /KARIM JAAFAR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzj9

تأهلت اللاعبة الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة للتنس ذات الـ1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و211 ألف دولار.

ونجحت بافلوتشينكوفا في الفوز على منافستها الأمريكية دانييلا كولينز بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما كالتالي: (7-5) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و34 دقيقة.

إقرأ المزيد
الروسي روبليف بطلا لدورة
الروسي روبليف بطلا لدورة "UTS" الاستعراضية للتنس.. فيديو

وحققت بافلوتشينكوفا بذلك أول فوز لها على دانييلا كولينز بعد ثلاث هزائم متتالية.

وستكون أناستاسيا بافلوتشينكوفا (32 عاما) في الدور نصف النهائي لبطولة " Qatar otal Energies Open 2024"، بانتظار الفائزة في المواجهة التي ستجمع الكندية ليلا فيرنانديز والكازاخستانية يلينا رايباكينا، في وقت لاحق من اليوم الخميس أيضا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟