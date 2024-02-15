الروسية بافلوتشينكوفا تبلغ "المربع الذهبي" لبطولة الدوحة للتنس (فيديو)
تأهلت اللاعبة الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوحة للتنس ذات الـ1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و211 ألف دولار.
ونجحت بافلوتشينكوفا في الفوز على منافستها الأمريكية دانييلا كولينز بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما كالتالي: (7-5) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و34 دقيقة.
Crouching Pavlyuchenkova, Hidden Lob 🤩@NastiaPav | #QatarTotalEnergiesOpenpic.twitter.com/U7pOkigGeo— wta (@WTA) February 15, 2024
وحققت بافلوتشينكوفا بذلك أول فوز لها على دانييلا كولينز بعد ثلاث هزائم متتالية.
وستكون أناستاسيا بافلوتشينكوفا (32 عاما) في الدور نصف النهائي لبطولة " Qatar otal Energies Open 2024"، بانتظار الفائزة في المواجهة التي ستجمع الكندية ليلا فيرنانديز والكازاخستانية يلينا رايباكينا، في وقت لاحق من اليوم الخميس أيضا.
المصدر: RT