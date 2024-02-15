رسميا.. الموافقة على نقل مباريات الهلال إلى "المملكة أرينا"

وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس على نقل المباريات المقبلة لنادي الهلال متصدر دوري "روشن" للمحترفين إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا".

وكان من المقرر أن يلعب الهلال ضد ضيفه الرائد، مساء الأحد المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري "روشن" للمحترفين.

وطلب نادي الهلال مؤخرا نقل جميع مبارياته إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا" الذي خرج للنور قبل أيام قليلة في كأس موسم الرياض 2024.

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وبناء على ذلك، أصدرت لجنة المسابقات بيانا اليوم الخميس، أعلنت خلاله الموافقة على طلب "الزعيم" بنقل المباريات المقبلة إلى "المملكة أرينا".

وأكد البيان أنه "تمت الموافقة على إقامة المباريات بملعب المملكة أرينا، بعد الزيارات الميدانية التي تمت من الفريق المختص لمعاينة الاستاد".

ومن المقرر أن يقام لقاء "الكلاسيكو" بين الهلال والاتحاد على نفس الملعب في الجولة 22، يوم 1 مارس 2024.

يذكر أن نادي الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 53 نقطة، متقدما بفارق 7 نقاط على وصيفه النصر.

المصدر: "@Alhilal_FC"