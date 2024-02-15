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أعجوبة رونالدو أم أكروبات هالاند.. أيهما أعلى؟ (فيديو)

الرياضة

أعجوبة رونالدو أم أكروبات هالاند.. أيهما أعلى؟ (فيديو)
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أعادت أكروباتية النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي إلى الأذهان قفزة البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح النصر السعودي حاليا، في شباك يوفنتوس عام 2018 عندما كان مع ريال مدريد.

وأبرزت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أمس الأربعاء، إتيان هالاند حركة بهلونية أمام كوبنهاغن الدنماركي، خلال المباراة التي فاز بها فريقه على أصحاب الأرض (3-1)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان هالاند قابل كرة عرضية بركلة خلفية مزدوجة، من على ارتفاع مذهل.

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لكن للأسف لم تسكن الكرة الشباك، لكنها ذكرت الجمهور بالهدف الأسطوري الذي سجله كريستيانو رونالدو، حينما كان لاعبا لريال مدريد، في مرمى يوفنتوس بدوري الأبطال.

وكان رونالدو، نجم النصر السعودي الحالي، قفز لارتفاع بلغ 2.38 متر، وهو أعلى قليلا من ارتفاع 2.34 متر الذي وصل له النجم النرويجي أمس.

المصدر:"وسائل إعلام" 

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