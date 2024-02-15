 
مباشر

لاعب ريال مدريد ينافس مبابي على"أفضل لاعب في الأسبوع" بدوري أبطال أوروبا

الرياضة

لاعب ريال مدريد ينافس مبابي على
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wzh9

تواجد إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الأسبوع بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكشف حساب دوري أبطال أوروبا الرسمي عبر منصة إكس عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الأول لمباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023-2024.

وشهدت القائمة تواجد إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد، والذي سجل هدف فوز فريقه أمام لايبزيغ الألماني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ريد بول آرينا.

إقرأ المزيد
مبابي يعادل رقم محمد صلاح في دوري الأبطال
مبابي يعادل رقم محمد صلاح في دوري الأبطال

كما تواجد كل من الفرنسي كيليان مبابي الذي قاد باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز ريال سوسيداد الإسباني بهدفين دون رد وسجل كيليان هدف التقدم.

والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي والذي قاد فريقه للفوز على كوبنهاغن الدنماركي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل كيفين هدفا وصنع ثنائية، فيما جاء بالقائمة أيضا ماثيو جوندوزي لاعب خط وسط لاتسيو والذي ساهم في فوز فريقه للفوز على بايرن ميونخ.

المصدر: twitter/ChampionsLeague

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟