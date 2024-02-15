لاعب ريال مدريد ينافس مبابي على"أفضل لاعب في الأسبوع" بدوري أبطال أوروبا

تواجد إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الأسبوع بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكشف حساب دوري أبطال أوروبا الرسمي عبر منصة إكس عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الأول لمباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023-2024.

وشهدت القائمة تواجد إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد، والذي سجل هدف فوز فريقه أمام لايبزيغ الألماني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ريد بول آرينا.

🪄 Brahim Díaz magic

😎 De Bruyne's classy return

⚡ Mbappé unstoppable

🏃‍♂️ Guendouzi running the show



Who deserves to be Player of the Week?#UCLPOTW || @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 14, 2024

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كما تواجد كل من الفرنسي كيليان مبابي الذي قاد باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز ريال سوسيداد الإسباني بهدفين دون رد وسجل كيليان هدف التقدم.

والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي والذي قاد فريقه للفوز على كوبنهاغن الدنماركي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل كيفين هدفا وصنع ثنائية، فيما جاء بالقائمة أيضا ماثيو جوندوزي لاعب خط وسط لاتسيو والذي ساهم في فوز فريقه للفوز على بايرن ميونخ.

المصدر: twitter/ChampionsLeague