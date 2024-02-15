"بسبب الكذب".. مراسل يضع مدرب بايرن ميونخ في موقف محرج

وضع المراسل التلفزيوني سام فان روين، توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ في موقف محرج، إذ كشف كذبه بشأن أحد لاعبي الفريق.

وتشهد نتائج بايرن ميونخ تراجعا ملحوظا، مع تلقيه خسارتين خلال أسبوع أمام بايرليفركوزن منافسه المباشر على الدوري المحلي، ثم الخسارة بهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو.

وعلق فان روين: "قال توماس توخيل إن دي ليخت يعاني من آلام في الظهر ولذلك لم يخاطر به ضد ليفركوزن. لكن قيل لنا من مصادر موثوقة أن دي ليخت كان جاهزا وبإمكانه اللعب".

سام فان روين: "قال توماس توخيل أن دي ليخت يعاني من آلام في الظهر ولذلك لم يخاطر به ضد ليفركوزن. لكن قيل لنا من مصادر موثوقة أن دي ليخت كان جاهزًا وبإمكانه اللعب"@vtbl@samvanroyenpic.twitter.com/dR4LLOOtX1 — شبكة بايرن ميونخ (@fcbayern_2) February 14, 2024

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وخلال مباراة ليفركوزن تم توجيهات انتقادات عديدة للمدرب توخيل، بسبب التغييرات التي أحدثها على التشكيل وطريقة اللعب، وكان من بين تلك الانتقادات موقفه من دي ليخت.

وخسر توخيل 10 مباريات من أصل 43 خاضها مع الفريق، في حين احتاج سلفه يوليان ناغلزمان 84 مباراة ليخسر العدد نفسه من المباريات، ورغم ذلك قال توخيل إنه ليس قلقا بشأن مستقبله مع الفريق البافاري.

وسجل تشيرو إيموبيلي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 69، ليمنح لاتسيو الفوز 1-0 على بايرن ميونخ الذي طرد منه لاعب في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وكان الفريق البافاري هو المرشح للفوز، لكنه بدا يائسا من التعافي من هزيمته 3-0 أمام باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني يوم السبت الماضي، ليتأخر بفارق خمس نقاط عن القمة.

المصدر: "وسائل إعلام"