رئيس الاتحاد السعودي يكشف سر فشل التعاقد مع محمد صلاح (فيديو)

كشف رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، أنمار الحائلي، عن أسرار جديدة، بشأن الفشل في التعاقد مع بعض النجوم خلال الميركاتو الماضي.

وهاجمت جماهير الاتحاد إدارة النادي بسبب عدم رضاها عن صفقات الفريق في الموسم الحالي، وسط تأكيدات من الحائلي في وقت سابق، على أنه طلب بعض الأسماء من لجنة الاستقطابات، مثل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح وصانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين، من ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين على التوالي.

وفي هذا السياق، قال الحائلي خلال كلمته بكلية جدة العالمية، اليوم الأربعاء: "كنت أريد أنا ونائبي أحمد كعكي، أن نتعاقد مع بعض النجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليغ)".

🚨🗣️ الرئيس انمار الحائلي:



كان ودي انا واحمد كعكي وادارة النادي ، نستقطب لاعبين من الدوري الانجليزي



لكن كيف تستقطب لاعب من الدوري الانجليزي وانت ما تقدر تسدد رواتبه؟



pic.twitter.com/cAsUidPZ7l — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) February 14, 2024

وكشف رئيس العميد الاتحادي عن أنهما لم يتمكنا من إتمام هذه الصفقات، في إشارة ربما إلى صلاح ودي بروين، لعدة أسباب أهمها: "عدم القدرة على دفع رواتب هؤلاء النجوم، بالإضافة إلى المسؤولية التضامنية".

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وأضاف أنمار الحائلي في كلمته: "كيف نجلب لاعبالا نستطيع دفع رواتبه؟.. سيقوم بفسخ عقده مع الفريق بعد شهرين فقط، ويقدّم شكوى ضدنا أمام الفيفا".

يذكر أن مجالس إدارات الأندية، أصبحت مجبرة على التوقيع على "المسؤولية التضامنية"، والتي تلزمهم بسداد جميع الديون المترتبة على النادي في فترة ولايتهم، وإلا يتعرضوا للمساءلة القانونية والمحاكمة القضائية.

المصدر: وسائل إعلام