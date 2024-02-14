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الروسية بافلوتشينكوفا تواصل مشوارها في قطر (فيديو)

الرياضة

الروسية بافلوتشينكوفا تواصل مشوارها في قطر (فيديو)
AFP /BARBARA GINDL
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صعدت اللاعبة الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوحة للتنس ذات الـ1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و211 ألف دولار.

وجاء تأهل بافلوتشينكوفا على حساب التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و51 دقيقة.

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وستكون أناستاسيا بافلوتشينكوفا (32 عاما) في الدور ربع النهائي لبطولة " Qatar Total Energies Open 2024"، بانتظار الفائزة في المواجهة التي ستجمع الأمريكية دانييلا كولينز والتشيكية الأخرى كاترينا سينياكوفا، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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