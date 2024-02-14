الروسية بافلوتشينكوفا تواصل مشوارها في قطر (فيديو)

صعدت اللاعبة الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوحة للتنس ذات الـ1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و211 ألف دولار.

وجاء تأهل بافلوتشينكوفا على حساب التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و51 دقيقة.

35 winners from Anastasia Pavlyuchenkova as she secures her first Top 10 win since the 2021 French Open!



She beats World No.8 Marketa Vondrousova 7-5, 6-3 to move into the quarterfinals of the Qatar Total Open, her first WTA1000 quarterfinal since the 2021 Mutua Madrid Open. pic.twitter.com/vXCXdJoBUl — WTARussians (@WTArussians) February 14, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وستكون أناستاسيا بافلوتشينكوفا (32 عاما) في الدور ربع النهائي لبطولة " Qatar Total Energies Open 2024"، بانتظار الفائزة في المواجهة التي ستجمع الأمريكية دانييلا كولينز والتشيكية الأخرى كاترينا سينياكوفا، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT