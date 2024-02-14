الروسية بافلوتشينكوفا تواصل مشوارها في قطر (فيديو)
صعدت اللاعبة الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوحة للتنس ذات الـ1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و211 ألف دولار.
وجاء تأهل بافلوتشينكوفا على حساب التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و51 دقيقة.
35 winners from Anastasia Pavlyuchenkova as she secures her first Top 10 win since the 2021 French Open!— WTARussians (@WTArussians) February 14, 2024
She beats World No.8 Marketa Vondrousova 7-5, 6-3 to move into the quarterfinals of the Qatar Total Open, her first WTA1000 quarterfinal since the 2021 Mutua Madrid Open. pic.twitter.com/vXCXdJoBUl
وستكون أناستاسيا بافلوتشينكوفا (32 عاما) في الدور ربع النهائي لبطولة " Qatar Total Energies Open 2024"، بانتظار الفائزة في المواجهة التي ستجمع الأمريكية دانييلا كولينز والتشيكية الأخرى كاترينا سينياكوفا، في وقت لاحق من اليوم أيضا.
المصدر: RT